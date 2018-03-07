В Украине признали опасными певцов Долину, Буйнова и Маршала

Министерство культуры внесло в перечень опасных для Украины семерых российских артистов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании обращения Службы безопасности Украины от 26 февраля приказываю обновить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - пишет в своем приказе министр культуры Евгений Нищук.

В перечень добавили певцов Ларису Долину, Александра Буйнова, Александра Маршала (Минькова), Викторию Цыганову и рэпера Guf (Алексея Долматова).

Также отныне запрет на въезд распространяется на известную актрису Алису Фрейндлих и актера и режиссера Александра Баширова.

Всего теперь в списке персон нон грата в Украине находится 131 российский артист.