В Украине признали опасными певцов Долину, Буйнова и Маршала

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Среда, 7 марта 2018, 13:08

Министерство культуры внесло в перечень опасных для Украины семерых российских артистов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании обращения Службы безопасности Украины от 26 февраля приказываю обновить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - пишет в своем приказе министр культуры Евгений Нищук.

В перечень добавили певцов Ларису Долину, Александра Буйнова, Александра Маршала (Минькова), Викторию Цыганову и рэпера Guf (Алексея Долматова).

Также отныне запрет на въезд распространяется на известную актрису Алису Фрейндлих и актера и режиссера Александра Баширова.

Всего теперь в списке персон нон грата в Украине находится 131 российский артист.

Украинская правда
Темы: культура Росcия запрет СБУ
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