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Прокуратура разыскивает более 4 тысяч военных Крыма из-за дезертирства

Среда, 7 марта 2018, 15:25

С апреля 2014 года военные прокуроры Центрального региона Украины направили в суд 56 обвинительных актов по государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации военной прокуратуры Центрального региона Украины, из них в 55 случаях назначено проведение специального досудебного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, 4 266 военных находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве из-за того, что в 2014 году не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы.

Четверо из них приговорены к различным срокам лишения свободы.

"Например, за государственную измену осужден бывший заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак", подполковник медицинской службы", – отмечают в прокуратуре.

Осужденный, согласно сообщению, перешел на службу к государству-агрессору

Прокуратура утверждает, что при этом он "действовал умышленно, полностью осознавал общественно опасный характер своего преступления и предусматривал, что последствиями его действий причинен ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности украинского государства".

Темы: прокуратураКрым
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