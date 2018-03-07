Исполнительная служба начала описание и арест активов "Газпрома" в Украине

Кабинет министров активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома".

Об этом говорится на Урядовом портале.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов", - отметил глава правительства.

Гройсман также отметил, что в нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства.

"За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - сказал премьер.

Также сообщается, что исполнительное производство по этому делу ведет департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции на основании решения суда о взыскании с "Газпрома" в госбюджет Украины почти 172 миллиардов гривень.

Уже началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда