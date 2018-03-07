Ножевая атака в Вене: есть раненые

В Вене человек с ножом напал на людей, по меньшей мере три человека ранены.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на австрийские СМИ и полицию.

Атака произошла в среду вечером. Неизвестный мужчина с ножом нападал на прохожих возле столичного парка Пратер.

Три человека получили серьезные травмы, говорится в сообщениях австрийских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Сейчас силовики разыскивают нападающего, его мотивы неизвестны.