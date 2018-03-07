Ножевая атака в Вене: есть раненые
Среда, 7 марта 2018, 21:37
В Вене человек с ножом напал на людей, по меньшей мере три человека ранены.
Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на австрийские СМИ и полицию.
Атака произошла в среду вечером. Неизвестный мужчина с ножом нападал на прохожих возле столичного парка Пратер.
Три человека получили серьезные травмы, говорится в сообщениях австрийских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
Сейчас силовики разыскивают нападающего, его мотивы неизвестны.
Мария Думанская, УП