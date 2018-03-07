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В МИД рассказали, как будут реагировать на выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Среда, 7 марта 2018, 22:13
В МИД рассказали, как будут реагировать на выборы президента РФ в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины пообещали серьезно реагировать на проведение президентских выборов России в оккупированном ею Крыму.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Мы будем реагировать очень серьезно, поскольку у нас есть целый массив двусторонних договоров, включая Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - ред.) и это будет еще одним очередным, но очень существенным нарушением этого договора" , - рассказала Зеркаль.

Она отметила, что реакция МИД Украины не заставит себя ждать.

"Мы уже сейчас отрабатываем все это спектр людей - коллаборационисты, которые участвуют в избирательных комиссиях, помогают проведению выборов. Так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы также будем реагировать и сейчас", - пояснила заместитель министра иностранных дел.

Зеркаль напомнила, что тогда в МИД сработала договоренность с Литвой. Согласно ей, страна внесла соответствующих людей в свои санкционные списки.

"Литовские санкционные списки фактически используются для всей Шенгенской зоны", - отметила она.

В то же время Зеркаль сказала, что МИД трудно применить санкции к той части населения, которая примет участие в выборах.

"У нас нет средств отслеживания, чтобы выяснить, ходил человек на голосование или нет", - пояснила она.

Однако заместитель заверила, что тех, кто примет непосредственное участие в избирательном процессе, внесут в санкционные списки.

"Что касается тех, кто участвует непосредственно в избирательном процессе - членов избирательных комиссий - это будет санкционный режим", - сказала она.

Как сообщалось, 18 марта – в четвертую годовщину официальной аннексии Крыма – в России назначены очередные выборы президента.

Мария Думанская, УП
Темы: МИДРосcияКрымвиборы
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