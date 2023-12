Попытка "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" как ненадежных партнеров провалилась.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. "Газпрому" не удалось выставить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных транзитных партнеров", - подчеркнула Нойерт.

#Ukraine citizens have inspired the world by pulling together to reduce gas consumption by 14% last week to ensure reliable gas delivery to European customers. @GazpromEN has failed in its attempt to portray #Ukraine & @NaftogazUkraine as unreliable transit partners. #UATransit