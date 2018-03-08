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Зеркаль: Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов – политическая игра

Четверг, 8 марта 2018, 02:35
Зеркаль: Заявления Газпрома о расторжении контрактов – политическая игра

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль назвала политической игрой заявления "Газпрома" о намерении обжаловать решение Стокгольмского арбитража.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Действительно ли "Газпром" хочет этого арбитража, или это политическая игра? На мой взгляд, это политическая игра. Оба контракта предусматривают проведение переговорной процедуры перед арбитражем. В одном случае – 45 дней, в другом – 30", – заявила Зеркаль.

"Если мы вспомним, когда началось арбитражное разбирательство "Газпром" – "Нафтогаз" и "Нафтогаз" – "Газпром", то это было летом 2014 года. Сколько лет прошло? Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже", – подчеркнула заместитель министра.

Также она отметила, что штрафные санкции за невыполнение решения арбитража будут увеличиваться.

По мнению Зеркаль, поведение Москвы изменится после президентских выборов в РФ, поскольку "Газпрому" нужно решать вопрос транзита газа в Европу и доказывать свою надежность как поставщика.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. 

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Алексей Павлыш, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НефтегазГазпромМИДРосcия
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