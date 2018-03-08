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В центре Киева собрались на марш за права женщин

Четверг, 8 марта 2018, 10:53
В центре Киева собрались на марш за права женщин
Фото - Евгений Руденко, УП

В центре Киева возле монумента Независимости собрались участницы женского марша "Oh my March! МАТИ вибір" к Международному дню борьбы за права женщин. 

Об этом с места события сообщает корреспондент Украинской правды.

Как отмечают организаторы акции - женская корпорация "МАТИ", цель марша - "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит".

Среди лозунгов участников мероприятия - "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ вибір" (иметь выбор), "МАТИ можливості" (иметь возможности), "Мы - настоящие Национальные Дружины", "Хочу рожать детей, а не военных", "Дорогенька, я твій През", "Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист".

По словам организаторов, цветом марша избран фиолетовый, который был одним из цветов самых первых европейских борцов за права женщин.

По состоянию на 12:00 марш двинулся по Крещатику к ЦУМу, в колонне несколько десятков участниц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все фото - Евгений Руденко и Эльдар Сарахман, УП

Марш планировал дойти до  Михайловской площади, откуда участницы хотели отправиться к КГГА, присоединившись к колонне марша "Хватит терпеть" с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Все фото - Евгений Руденко и Эльдар Сарахман, УП

Украинская правда

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Темы: Киевправа человека
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