Отравление экс-шпиона РФ: В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей

Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии за последние годы.

Об этом сообщает BBC.

Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальному криминальному агентству Великобритании расследование 14 смертельных случаев, которые британская полиция не считала подозрительными, но спецслужбы США считают потенциально связанными с Россией.

О подозрительной смерти 14 человек, которые упоминает в своем обращении Купер, речь шла в нескольких частях расследования издания BuzzFeed, что вышло летом прошлого года.

Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Борисом Березовским (он тоже в списке) или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который скончался в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.

Авторы расследования пришли к выводу, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки, а британская полиция признала их самоубийствами или несчастными случаями, чтобы не ссориться с Россией.

В частности, депутаты требуют расследовать смерти: Мэтью Панчера, эксперта по радиации, британского бизнесмена Скота Янга и его партнеров, российского бизнесмена Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного, специалиста из Британского центра правительственной связи (GCHQ) Гарета Уильямса, грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, основателя нефтяной компании ЮКОС и партнера Михаила Ходорковского Юрия Голубева, журналистаThe Times Дэниела Макгрори, постоянного представителя России в Международной морской организации (IMO) Игоря Пономарева, Стивена Кертиса - британского поверенного, который помог Березовскому и Патаркацишвили вывести из России в Британию миллиард фунтов, и юриста Стивена Мосса.

Как известно, экс-шпион РФ, офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где они проживают.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Глава международного комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона содержит все признаки причастности России.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля.

Вещество, которым предположительно отравили Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году - речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентаниле, действие которого значительно сильнее действия героина.

Полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.

Европейская правда