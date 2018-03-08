В Черновцах избили активиста "Стоп коррупции"

В Черновцах на активиста ОО "Стоп коррупции" Валерия Аирини напали неизвестные.

Как сообщается на странице "Стоп коррупции" в Facebook 7 марта, на активиста напали четверо мужчин у подъезда его дома и жестоко избили.

"В тот момент, когда Валерий Аирини выходил из дома, на него набросились ловкачи с арматурой. Сейчас мужчина уже пришел в себя и находится в больнице. Мы выясняем все обстоятельства нападения", - сообщил председатель Черновицкого отделения ОО Николай Петиченко.

По его словам, в организации связывают нападение исключительно с профессиональной деятельностью Аирини.

"В последнее время он как общественный активист и журналист начал проводить ряд расследований в отношении коррупционной деятельности правоохранителей региона. Речь идет о прокуратуре и таможне", - отметил Петиченко.

"Мы более чем уверены, что нашего коллегу заказали местные правоохранители-коррупционеры, а нападение совершили их приспешники", - добавил он.

Сам активист в комментарии "Укринформу" обвинил в организации избиения некоторых местных чиновников, которых активисты подозревают в причастности к контрабанде.

"По нашим заявлениям суды возбудили уголовные производства против некоторых местных чиновников. Мы предоставили много фактов, касающихся хищений бюджетных средств, контрабанды леса, других товаров", - отметил Аирини.

Как сообщили "Укринформу" в отделе коммуникации полиции в Черновицкой области, врачи поставили диагноз пострадавшему "ушиб мягких частей головы".

Полиция открыла производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).