Порошенко: Цены на электрику для населения повышаться не должны

Президент Петр Порошенко заявил, что против повышения цен для населения за электроэнергию в результате введения RAB-тарифов и сомневается, что они начнут действовать уже в апреле.

Об этом президент заявил в интервью телеканалам, которое было обнародовано накануне вечером.

Порошенко напомнил, что именно он настаивал, чтобы был принят закон, вводящий "прозрачную и эффективную конкуренцию" на рынке электроэнергетики: "Кто дешевле предложит (цену), тот продаст, кто будет держать высокую цену - должен уйти с рынка".

Порошенко добавил, что принцип RAB-тарификации является европейским и по нему работают все без исключения страны ЕС.

"И быть против этого принципа для меня очень странно, потому что он ликвидирует монополизм на рынке, открывает возможности участвовать всем, кто производит электричество более дешевым путем, и платить фиксированную плату за услуги по доставке э/энергии", - заявил Порошенко.

"Да, надо вводить европейские нормы, выполнять обязательства, которые мы брали в соглашении об ассоциации (с ЕС) - а это обязательства и парламента, и правительства, но не президента, к слову. ... Но .. украинцы не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ", - заявил Порошенко.

"Я сомневаюсь, что в апреле - по крайней мере мне об этом ничего неизвестно - эта система (введение RAB-тарифов - ред.) будет введена. Думаю, это требует дополнительных шагов - со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - добавил президент.

"На сегодняшний день у нас в Украине рынка электроэнергии нет. У нас есть введенный в начале 2000-х механизм распределения средств, когда все забирают деньги у промышленности и населения и распределяют их по каким-то совершенно ... не хочу сейчас никого обвинять. ... Но - по не очень прозрачному принципу", - добавил глава государства.

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Как известно, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Облэнерго согласовали рост цен на электроэнергию для своих бытовых потребителей из-за внедрения стимулирующего тарифообразования.

Ранее в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января и закладывает в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭКУ.