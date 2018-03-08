Украинских "Киборгов" покажут депутатам Европарламента

В Брюсселе состоится премьерный показ художественного фильма "Киборги. Герои не умирают" украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева.

Как сообщает Укринформ, показ состоится 19 марта при участии и под патронатом главы МИД Павла Климкина.

Ожидается, что показ посетят депутаты Европарламента, в частности глава делегации ЕП в комитет парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати, другие европейские политики, дипломаты, а также представители украинской общины в Бельгии.