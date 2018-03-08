Киев: организаторы марша за права женщин заявили о нападении на участников

Организаторы марша за права женщин "Хватит терпеть" в Киеве заявляют о нападении на его участников со стороны правых сил.

"На Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой представители правых группировок. На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер", - говорится в заявлении на Facebook-странице марша.

Там отметили, что пострадавшие будут обращаться в полицию.

Одна из пострадавших Эльмира Мусаева уточнила, что нападение произошло возле ТЦ "Гулливер".

Фото со страницы марша "Хватить терпеть"

На странице мероприятия также сообщается, что винницкому журналисту Богдану Новаку брызнули в лицо перцовым баллончиком на входе в метро Майдан Независимости.

Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии "Украинской правде" сообщила, что в полицию обратились организаторы марша за права женщин с заявлением о нападении на участников.

Однако, когда полиция прибыла на место событий, заявителей на месте не было и их телефон не отвечал.

"В настоящее время полиция проверяет заявление организаторов акции о нападении на участников марша", - сказала Блищик.

По ее словам, подтвержденной информации о количестве возможных пострадавших в настоящее время нет.

Вместе с тем, организатор акции Елена Шевченко сообщила "Громадському", что в результате нападения после окончания Марша за права женщин пострадали по меньшей мере пять женщин.

По ее словам, одно из нападений произошло возле Бессарабской площади, возле Киевской городской государственной администрации, где и закончилась акция.

"Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пяти людях. Пока собираем информацию", - сказала Шевченко.

Она прибыла в отделение полиции - по ее словам, на нее составляют административный протокол.

"Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с тризубом, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела", - утверждает организатор.