Возле Славянска двух военных задержали за стрельбу

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Четверг, 8 марта 2018, 19:06

Возле г. Славянск Донецкой области двоих военнослужащих задержали после применения ими огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"8 марта 2018 возле г. Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", - говорится в сообщении.

Органами Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ, в рамках служебного расследования, проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому.

"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", - отметили в штабе.

Темы: АТО
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