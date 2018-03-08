Возле Славянска двух военных задержали за стрельбу

Возле г. Славянск Донецкой области двоих военнослужащих задержали после применения ими огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"8 марта 2018 возле г. Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", - говорится в сообщении.

Органами Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ, в рамках служебного расследования, проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому.

"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", - отметили в штабе.