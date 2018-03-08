В Украине расширили полномочия пограничников и увеличили штрафы

В Украине существенно увеличились штрафы за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в интервью "Громадському радіо".

Недавно принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" он назвал революционным с точки зрения предоставленным пограничникам полномочий.

В то же время Слободян отметил, что ГПСУ предлагала и будет в будущем настаивать на введении уголовной ответственности за нарушение государственной границы.

"Но даже тот факт, что административная ответственность в виде штрафа за незаконное пересечение границы существенно увеличена - это уже очень большой шаг вперед. За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8500 гривен, если группа лиц - 13 600 гривен", - сообщил он.

Кроме того, по словам помощника главы ГПСУ, новый закон позволяет пограничникам конфисковать средства, которые использовались для переправки контрабанды или незаконных мигрантов.

"Речь идет о лодках, гидрокостюмах, в которых очень часто жители Закарпатья через реку переносят сигареты, в том числе речь идет и о транспортных средствах", - сказал Слободян.

Он подчеркнул, что речь идет не только о "зеленом коридоре", но и о пунктах пропуска: "Если едет фура и в ней, например, десять килограммов янтаря, фура тоже может быть конфискована".

Кроме того, новый закон дает право пограничникам взимать штрафы по безналичному расчету при обнаружении фактов о незаконном посещении временно оккупированных районов, а не через суд, как это делалось ранее.

"Если у человека нет денег на карточке или человек не желает платить, у него есть право осуществить это в течение 15 дней после пересечения границы. Но если он этого не сделает, информация будет нам предоставлена ​​- в дальнейшем этот человек будет обязан уплатить штраф", - отметил Слободян.