В США призвали Минобороны РФ лучше инструктировать своих боевиков на Донбассе
Государственный департамент США призвал российское министерство обороны повлиять на своих подчиненных, которые воюют на Донбассе, чтобы они прекратили мешать работе наблюдателей СММ ОБСЕ.
Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт написала в twitter.
"Министерство обороны России: Пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете в восточной Украине, чтобы они прекратили насильственное запугивания международных наблюдателей СММ ОБСЕ", - написала она, ссылаясь на отчет ОБСЕ об одном их таких случаев.
.@MoD_Russia: Please instruct the fighters you control in eastern #Ukraine to end violent intimidation of @OSCE_SMM international monitors. https://t.co/T7GtLPkZ4S— Heather Nauert (@statedeptspox) 8 березня 2018 р.
Ранее в организации сообщили, что на неконтролируемой Украиной территории Донбасса во время патрулирования сотрудники СММ ОБСЕ попали под прицел.
Боевик, угрожая штурмовой винтовкой АК-74, помешал передвижению патруля СММ и заставил прекратить наблюдение.