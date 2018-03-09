В США призвали Минобороны РФ лучше инструктировать своих боевиков на Донбассе

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Пятница, 9 марта 2018, 01:48

Государственный департамент США призвал российское министерство обороны повлиять на своих подчиненных, которые воюют на Донбассе, чтобы они прекратили мешать работе наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт написала в twitter.

"Министерство обороны России: Пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете в восточной Украине, чтобы они прекратили насильственное запугивания международных наблюдателей СММ ОБСЕ", - написала она, ссылаясь на отчет ОБСЕ об одном их таких случаев.

Ранее в организации сообщили, что на неконтролируемой Украиной территории Донбасса во время патрулирования сотрудники СММ ОБСЕ попали под прицел.

Боевик, угрожая штурмовой винтовкой АК-74, помешал передвижению патруля СММ и заставил прекратить наблюдение.

Темы: Донбасс ОБСЕ Росcия США
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