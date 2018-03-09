Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вице-премьер Болгарии назвал патриарха РПЦ Кирилла "агентом КГБ"

Пятница, 9 марта 2018, 01:36

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Московского и всея Руси "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России".

Об этом пишет Радио Свобода.

"Это не православный духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал вице-премьер.

По словам Симеонова, с 1996 года российских патриарх ввёз в Россию сигарет на сумму 14 миллиардов долларов.

Так Симеонов прокомментировал заявление патриарха Кирилла, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией событий вокруг освобождения Болгарии.

Ранее глава Русской православной церкви публично выразил недовольство речью президента Румена Радева на торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей.

В своей речи Радев выразил признательность от имени своей страны многим народам, чьи представители служили в русской армии, освобождавшей Болгарию: русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам.

Многие болгары сочли неприемлемым тон высказываний патриарха. 

Кроме того, как сообщалось, в эфире болгарского национального телевидения Кирилл назвал гражданской войной события на украинском Донбассе, вызвав возмущение посольства Украины в этой стране.

Отметим, что 1 января 2018 года Болгария, которая обещала снять санкции с РФ, впервые после вступления в ЕС переняла председательство в Совете Евросоюза.

Осенью премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял, что во время председательства в Совете ЕС его страна намерена добиваться отмены санкций против России.

Вместе с тем, никаких действий за этим обещанием не последовало, Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление санкций.

Темы: ФСБРосcияБолгарияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ФСБ
Следствие в РФ решило засекретить дело Стрелкова
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: