Вице-премьер Болгарии назвал патриарха РПЦ Кирилла "агентом КГБ"

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Московского и всея Руси "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России".

Об этом пишет Радио Свобода.

"Это не православный духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал вице-премьер.

По словам Симеонова, с 1996 года российских патриарх ввёз в Россию сигарет на сумму 14 миллиардов долларов.

Так Симеонов прокомментировал заявление патриарха Кирилла, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией событий вокруг освобождения Болгарии.

Ранее глава Русской православной церкви публично выразил недовольство речью президента Румена Радева на торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей.

В своей речи Радев выразил признательность от имени своей страны многим народам, чьи представители служили в русской армии, освобождавшей Болгарию: русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам.

Многие болгары сочли неприемлемым тон высказываний патриарха.

Кроме того, как сообщалось, в эфире болгарского национального телевидения Кирилл назвал гражданской войной события на украинском Донбассе, вызвав возмущение посольства Украины в этой стране.

Отметим, что 1 января 2018 года Болгария, которая обещала снять санкции с РФ, впервые после вступления в ЕС переняла председательство в Совете Евросоюза.

Осенью премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял, что во время председательства в Совете ЕС его страна намерена добиваться отмены санкций против России.

Вместе с тем, никаких действий за этим обещанием не последовало, Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление санкций.