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ЕС требует отменить объявленные США пошлины на сталь и алюминий

Пятница, 9 марта 2018, 03:08

Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий. 

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, пишет DW.com.

"Евросоюз является близком союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрём в своем микроблоге Twitter.

Президент США Дональд Трамп ввел 8 марта штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не коснутся соседей США - Канады и Мексики.

Трамп заявил, что считает торговые ограничения Евросоюза на продукцию из США "очень несправедливыми". Он также раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.

Президент США добавил, что готов к переговорам, если Европа "проявит соответствующее стремление".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕССШАторговля
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