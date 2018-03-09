ЕС требует отменить объявленные США пошлины на сталь и алюминий

Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, пишет DW.com.

"Евросоюз является близком союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрём в своем микроблоге Twitter.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 8 березня 2018 р.

Президент США Дональд Трамп ввел 8 марта штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не коснутся соседей США - Канады и Мексики.

Трамп заявил, что считает торговые ограничения Евросоюза на продукцию из США "очень несправедливыми". Он также раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.

Президент США добавил, что готов к переговорам, если Европа "проявит соответствующее стремление".