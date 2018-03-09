Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

Пятница, 9 марта 2018, 04:52
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

По дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.

Об этом сообщает Nowiny24.

По данным издания в автобусе находилось 6 человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы Перемышля и Сянка.

 
всеі фото: Łukasz Solski
 

Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

 

Водитель грузовика, 42-летний местный житель не пострадал, как утверждается, он был трезв.

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирче. Они не достигли места назначения около 500 метров.

Позже в МИД Украины подтвердили информацию об инциденте.

По сообщению пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в результате ДТП 2 граждан Украины погибли, четверо находятся в больнице.

Темы: ДТППольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: