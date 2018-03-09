В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

По дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.

Об этом сообщает Nowiny24.

По данным издания в автобусе находилось 6 человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы Перемышля и Сянка.

всеі фото: Łukasz Solski

Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

Водитель грузовика, 42-летний местный житель не пострадал, как утверждается, он был трезв.

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирче. Они не достигли места назначения около 500 метров.

Позже в МИД Украины подтвердили информацию об инциденте.

По сообщению пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в результате ДТП 2 граждан Украины погибли, четверо находятся в больнице.