В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
По дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.
Об этом сообщает Nowiny24.
По данным издания в автобусе находилось 6 человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы Перемышля и Сянка.
Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.
Водитель грузовика, 42-летний местный житель не пострадал, как утверждается, он был трезв.
Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирче. Они не достигли места назначения около 500 метров.
Позже в МИД Украины подтвердили информацию об инциденте.
По сообщению пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в результате ДТП 2 граждан Украины погибли, четверо находятся в больнице.
Внаслідок ДТП в Польщі 2 громадян України загинуло, четверо громадян перебувають в лікарні. Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 9, 2018