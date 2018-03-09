Нардепа Левченко избили на акции против застройки. Полиция выясняет

Народного депутата Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк в Facebook.

"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с пол четвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконной застройки, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном набрызгали, что у него теперь подозрение на ожог)", - написал он.

Кутняк добавил, что отвез Левченко в больницу.

Вместе с тем, участники акции в парке Шевченко также заявили со сцены об избиении Левченко. По словам выступающего, состояние Левченко тяжелое и ему нужна поддержка соратников.

Часть участников акции отправилась в больницу, чтобы навестить нардепа.

Позже полиция Киева сообщила, что выясняет обстоятельства конфликта с участием народного депутата.

"Инцидент произошел на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей. В настоящее время народный избранник не обращался с заявлением об избиении", - заявили в полиции.

Там предварительно сообщили, что столкновение произошло у гаражного кооператива.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители", - отметили в полиции.

Как отмечается в сообщении, после этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Вместе с тем, пресс-служба ВО "Свобода" заявила, что 9 марта на улице Половецкой, что в районе Татарки, "во время противостояния с наемниками застройщика" были избиты Левченко и Кутняк, а также многие другие участники акции протеста.

Там объяснили суть конфликта тем, что на земельном участке планируют построить жилой комплекс (согласно градостроительным условиям, 20 и более этажей) с офисными помещениями и паркингом. Где-то в пределах этого сооружения будет размещаться торговое представительство Республики Таджикистан.

"Хороший повод получить землю под застройку в центре Киева, на холмистой Татарке, где любое новое высотное сооружение вызывает риск дестабилизации состояния почв и разрушения старых домов, расположенных в считанных метрах от застройки", - сказал Кутняк.

В пресс-службе "Свободы" утверждают, что община, проживающая буквально в нескольких метрах от строительства, неоднократно выступала против застройки.

Позже представитель "Свободы" Александр Аронец разместил на своей странице в Facebook видео нападения неизвестных молодых людей на Левченко.