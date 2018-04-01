Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых

За прошедшие сутки, 31 марта, боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник 4 раза открывал огонь по украинским позициям возле Водяного. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли защитников Павлополя.

Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.

"В результате вражеского огня 2 украинских защитников ранены. Пострадавших воинов оперативно доставлили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в отчете.