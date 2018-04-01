Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых
За прошедшие сутки, 31 марта, боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник 4 раза открывал огонь по украинским позициям возле Водяного. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли защитников Павлополя.
Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки.
На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.
"В результате вражеского огня 2 украинских защитников ранены. Пострадавших воинов оперативно доставлили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в отчете.