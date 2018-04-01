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Глава Минобороны Британии: угроза со стороны РФ растет

Воскресенье, 1 апреля 2018, 07:20
Глава Минобороны Британии: угроза со стороны РФ растет

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ.

Об этом он пишет в статье для The Telegraph.

"Угроза Великобритании со стороны РФ растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к "бесстыдным" кибер-операциям", - убежден министр.

"Для осознания опасности, исходящей от Москвы, достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было совершено " ужасное преступление", - говорится в статье.

"Для обороны Великобритании необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - отмечает Уильямсон.

Как сообщалось, в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персоной нон грата 13 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Британии.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcия
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