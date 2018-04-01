На Подоле произошло ДТП с участием дипломатического авто РФ

На Подоле в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ.

Как сообщает "Киев оперативный", авария произошла около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8.

Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КИА.

"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно повредив ее", - пишет издание.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.

Как известно, номерной знак, который начинается с D001, используется для автомобилей дипломатических представительств РФ.

"Украинская правда" пытается получить комментарий патрульной полиции относительно ДТП.