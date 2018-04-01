На Подоле произошло ДТП с участием дипломатического авто РФ
На Подоле в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ.
Как сообщает "Киев оперативный", авария произошла около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8.
Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КИА.
"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно повредив ее", - пишет издание.
По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.
Как известно, номерной знак, который начинается с D001, используется для автомобилей дипломатических представительств РФ.
"Украинская правда" пытается получить комментарий патрульной полиции относительно ДТП.