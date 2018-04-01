Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Подоле произошло ДТП с участием дипломатического авто РФ

Воскресенье, 1 апреля 2018, 09:09
На Подоле произошло ДТП с участием дипломатического авто РФ

На Подоле в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ.

Как сообщает "Киев оперативный", авария произошла около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8.

Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КИА.

"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно повредив ее", - пишет издание.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.

Как известно, номерной знак, который начинается с D001, используется для автомобилей дипломатических представительств РФ.

Пресс-секретарь патрульной полиции Яна Кутовая подтвердила "Украинской правде" факт ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами РФ и пообещала впоследствии сообщить детали.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: