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"Нафтогаз" срочно заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона

Воскресенье, 1 апреля 2018, 15:51
Нафтогаз срочно заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заключает дополнительные соглашения на продажу газа с теплокоммунэнерго и объединениями совладельцев многоквартирных домов, управляющих котельными на газе. 

Об этом сообщает пресс-служба НАКа, пишет Экономическая правда

Процесс заключения новых соглашений не мог стартовать без публикации постановления Кабмина №228, которое пролонгирует "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа..." до 1 июня 2018 года.

Постановление было опубликовано утром 31 марта.

Компания подготовила проекты дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие договоров поставки природного газа с теплоснабжающими предприятиями.

"Без этого мы, к сожалению, не имели права рассылать и заключать дополнительные соглашения. Мы вывели вчера людей и всем контрагентам разослали дополнительные соглашения. Сегодня принимаем документы и предоставляем номинации", - сообщили Экономической правде в "Нафтогазе".

"Для получения номинаций на первую декаду апреля текущего года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании", - отметили в Нафтогазе.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал руководителей облгазов приобщиться к процессу с целью недопущения остановок в газоснабжении потребителей, получающих газ по механизму ПСО.

Однако, отметили в НАК, несвоевременное заключение дополнительных соглашений не отразится на газоснабжении ТКЭ и ОСМД.

"Это, в любом случае, не вопрос отключиться [от газоснабжения] в полночь. К этому есть еще несколько шагов, тем более, что вчера уже было известно, что мы разослали дополнительные соглашения и предоставляем номинации", - сообщили ЭП в "Нафтогазе".

Порядок прекращения газоснабжения для бытовых потребителей прописан в соответствующем постановлении НКРЭКУ.

Темы: Нефтегазотопление
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