СЦКК: Боевики трижды обстреливали беспилотники ОБСЕ, один сбили

За три дня с начала действия "Пасхального перемирия" боевики трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один БПЛА был сбит.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, об этом заявляет украинская сторона СЦКК.

"Главари боевиков ОРДЛО третьи сутки подряд нарушают "перемирие", активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям ВСУ и беспилотникам ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В частности, обстрелы по БПЛА велись во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения в районах, временно неподконтрольных Украине.

"Вблизи н.п.Минусинск, где боевики устроили "полигон", беспилотник ОБСЕ был сбит. Во всех случаях представители ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отметили в СЦКК.

Однако наблюдателям ОБСЕ удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе 10 единиц БМП и подготовку подразделений российско-оккупационных войск.

"Главари ОРДЛО препятствуют работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины, и продолжают скрыто сосредотачивать технику и вооружение, нарушая Минские договоренности", - заявляют в СЦКК.