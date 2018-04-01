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Украинская шахматистка стала чемпионкой Европы по блицу

Воскресенье, 1 апреля 2018, 22:58

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу и заняла третье место в рапиде.

Женский чемпионат Европы проходил с 30 марта по 1 апреля в Батуми (Грузия), сообщает Укринформ.

77 участников играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

В предпоследнем раунде Музычук сыграла вничью с киевлянкой Юлией Осьмак, опередив ее на 1 очко. За два турнира украинка получила единственное поражение от участницы из Испании, но заняла первое место - с 10 очками из 14.

Места со второго по четвертое разделили Э.Пэтц (Нимеччинна), М.Сочко (Польша) и А.Матнадзе (Испания) - по 9,5 очка.

Темы: спорт
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