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Сутки в АТО: 38 обстрелов, потерь нет

Понедельник, 2 апреля 2018, 07:18

В прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также - вблизи Песков, Широкиного и Шахты Бутовка.

Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутового, Водяного и Опытного. Вблизи Павлополя велся снайперский огонь.

Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецкого и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. В штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.

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Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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