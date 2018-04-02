Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление

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Понедельник, 2 апреля 2018, 09:27

Отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт городской власти.

"Мы видим, какая затяжная зима в этом году – весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона", - отметил Кличко.

"Мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8°С", - добавил мэр.

Кличко объяснил, что ОСМД и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно – при условии согласия всех жильцов дома.

Как сообщает Укргидрометцентр, 3 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью 0-2°С тепла, днем ​​14-16°С, 4 апреля ночью 5-7°С тепла, днем +​​15-17°С, 5 апреля ночью облачно, 5-7°С тепла, днем ​​дождь с грозой + 15-17°С.

Темы: Киев отопление
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