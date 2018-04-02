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"Новичок" в гречке: появилась новая версия отравления Скрипаля

Понедельник, 2 апреля 2018, 10:40
Новичок в гречке: появилась новая версия отравления Скрипаля

В рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Британии допросили женщину, которая по их просьбе привезла из России гречку.

Как отмечает The Times, хотя в центре внимания полицейского расследования находятся двери дома Скрипаля в Солсбери, где были обнаружены следы смертоносного нервно-паралитического вещества, следователи также допросили друга семьи по поводу еды, привезенной из Москвы, сообщает "Европеская правда".

Отмечается, что Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Однако она забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Британию с мужем другим рейсом.

Согласно информации The Sun, правоохранители допросили эту женщину о "гостинцах" для Скрипалей. Источник сообщил изданию, что "полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический яд "Новичок".

Напомним, посольство России в Лондоне требует доступа к дочери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание после отравления.

Недавно врачи в госпитале Солсбери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки. Она уже может общаться, а также начала самостоятельно есть и пить.

Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

Темы: ВеликобританияРосcия
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