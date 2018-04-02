Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП заявляет, что не тормозит дело директора "фирташевского" завода

Понедельник, 2 апреля 2018, 18:05

Специализированная антикоррупционная прокуратура отрицает обвинения в затягивании дела по обвинению директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака, который подозревается в растрате средств предприятия.

Соответствующее заявление опубликовано на странице САП в фейсбуке в ответ на блог председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

"САП обеспечивает надлежащую доказательную базу в судебном разбирательстве по обвинению директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в растрате средств предприятия", – отмечается в заявлении.

В САП отмечают, что прокуроры располагают и уже привлекли к делу документы, в частности, банковские выписки, доказывающие вывод из общества средств в сумме 492 млн. гривен.

"Вывод средств из общества осуществлялось с нескольких счетов, информация по большинству из которых уже предоставлена ​​в суд", – отмечается в заявлении.

Кроме этого, 6 марта САП приобщила к суду и другие доказательства, а именно платежные поручения ООО "ЗТМК" на перечисление средств, заверенные работниками предприятия и банковского учреждения.

В заявлении указано, что "во время заседаний, которые состоялись 28 и 30 марта, прокурором было продолжено предоставление в суд доказательств совершения директором ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" инкриминируемого ему преступления, в частности исследованные материалы государственного аудита общества, ряд документов Фонда государственного имущества Украины, электронные носители информации со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам".

Учитывая предоставленные документы, которые уже приобщены к делу, в САП не считают критическим, что суд принял во внимание не все банковские выписки. Речь идет, в частности, про выписку со счета ООО "ЗТМК" (открытом в ПАО КБ "Надра"), которые не были учтены судом за процессуальных нарушений, которые допустила полиция в 2015 году во время их получения.

Впрочем, в САП отметили, что "в настоящее время стороной обвинения проводится работа по их повторному получению и предъявлению в суд во время следующих заседаний".

Ранее председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем блоге на УП обвинил САП в том, что она "сливает" улики против Сивака. По его словам, САП умышленно затягивает рассмотрение дела и уклоняется от повторного получения и приобщении к делу выписок, отклоненных судом.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" находится в общей собственности государства (51% через Фонд госимущества) и Дмитрия Фирташа (49% через кипрскую компанию "Tolexis Trading Ltd").

Дело Сивака полиция открыла еще в 2015 году. Позже оно было передано НАБУ, а потом им занялась САП. Все это время Сивак продолжал руководить госпредприятием.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: