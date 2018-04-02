САП заявляет, что не тормозит дело директора "фирташевского" завода

Специализированная антикоррупционная прокуратура отрицает обвинения в затягивании дела по обвинению директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака, который подозревается в растрате средств предприятия.

Соответствующее заявление опубликовано на странице САП в фейсбуке в ответ на блог председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

"САП обеспечивает надлежащую доказательную базу в судебном разбирательстве по обвинению директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в растрате средств предприятия", – отмечается в заявлении.

В САП отмечают, что прокуроры располагают и уже привлекли к делу документы, в частности, банковские выписки, доказывающие вывод из общества средств в сумме 492 млн. гривен.

"Вывод средств из общества осуществлялось с нескольких счетов, информация по большинству из которых уже предоставлена ​​в суд", – отмечается в заявлении.

Кроме этого, 6 марта САП приобщила к суду и другие доказательства, а именно платежные поручения ООО "ЗТМК" на перечисление средств, заверенные работниками предприятия и банковского учреждения.

В заявлении указано, что "во время заседаний, которые состоялись 28 и 30 марта, прокурором было продолжено предоставление в суд доказательств совершения директором ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" инкриминируемого ему преступления, в частности исследованные материалы государственного аудита общества, ряд документов Фонда государственного имущества Украины, электронные носители информации со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам".

Учитывая предоставленные документы, которые уже приобщены к делу, в САП не считают критическим, что суд принял во внимание не все банковские выписки. Речь идет, в частности, про выписку со счета ООО "ЗТМК" (открытом в ПАО КБ "Надра"), которые не были учтены судом за процессуальных нарушений, которые допустила полиция в 2015 году во время их получения.

Впрочем, в САП отметили, что "в настоящее время стороной обвинения проводится работа по их повторному получению и предъявлению в суд во время следующих заседаний".

Ранее председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем блоге на УП обвинил САП в том, что она "сливает" улики против Сивака. По его словам, САП умышленно затягивает рассмотрение дела и уклоняется от повторного получения и приобщении к делу выписок, отклоненных судом.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" находится в общей собственности государства (51% через Фонд госимущества) и Дмитрия Фирташа (49% через кипрскую компанию "Tolexis Trading Ltd").

Дело Сивака полиция открыла еще в 2015 году. Позже оно было передано НАБУ, а потом им занялась САП. Все это время Сивак продолжал руководить госпредприятием.