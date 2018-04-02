Пропавший на Донбассе военный погиб

Боевики нашли тело военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.

"29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

Как сообщалось, 29 марта в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции исчез военнослужащий.