Пропавший на Донбассе военный погиб

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Понедельник, 2 апреля 2018, 19:31

Боевики нашли тело военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.

"29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

Как сообщалось, 29 марта в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции исчез военнослужащий.

Мария Думанская, УП
Темы: АТО Донбасс война
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