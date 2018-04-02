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Балуха побил конвой после суда по апелляции - адвокат

Понедельник, 2 апреля 2018, 20:00
Балуха побил конвой после суда по апелляции - адвокат

Адвокат незаконно осужденного в аннексированом Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе заявляет, что его побил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы в прошлом месяце.

Об этом она сообщила "Крым.Реалии" после заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде в Крыму 2 апреля.

Динзе сказала, что собирается подавать жалобу из-за избиения.

Кроме того, по ее словам, администрация СИЗО отказалась предоставить Балуху воду на основании того, что он объявил голодовку.

Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.

Российские силовики не прокомментировали сообщение об избиении Балуха.

Как известно, 16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могут получить информациюо его состоянии здоровья.

Темы: Крымполитзаключенныеаннексия
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