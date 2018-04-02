В Укрзализныце отложили запланированное повышение цен на билеты

В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще соглашается с причастными ведомствами.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок.

"Ведь уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити +" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити+") - с октября 2014 года", - отмечают в Укрзализныце.

Как известно, тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля собирались повысить на 1 процентный пункт.

Сообщалось, что стоимость билетов на поезда Укрзализныци с апреля 2018 могут вырасти на 12%.