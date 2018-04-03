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Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет

Вторник, 3 апреля 2018, 06:42

Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие"  за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по укреплениям ВСУ в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка.

Кроме этого, гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы  неоднократно возле Водяного.

Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного.

Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

На Луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Темы: АТО
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