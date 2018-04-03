Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет
Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" – за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении с 82 мм минометов противник вел огонь по укреплениям ВСУ в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка.
Кроме этого, гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы – неоднократно возле Водяного.
Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного.
Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.
На Луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.