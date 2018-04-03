В центре Киева колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую

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Вторник, 3 апреля 2018, 10:30
Фото Евгения Руденко

Представители националистических организаций собираются в центре Киева, напротив стадиона Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Организовали мероприятие партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Они будут требовать деолигархизации Украины.

 

За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.

 

Как пишет в Facebook пресс-секретарь лидера "Свободы" Олега Тягнибока Кристина Равлюк, ориентировочный график марша - шествие к Кабмину, ВР и АП. У каждого здания предполагается выступление лидеров марша.

Под парламентом руководители шествия представят "антиолигархический пакет коренных преобразований", а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.

 
Акцию поддержала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Выступая во вторник в Верховной Раде, она обратила внимание депутатов на то, что под парламентом собралось много людей, которые выступают против господства в Украине "клановой системы управления и коррупции".
"И мы в этом правые силы поддерживаем", - подчеркнула Тимошенко.
 

Евгений Руденко, УП

Темы: националисты митинги Киев
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