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Пограничники хотят иметь следователей в городах на границе

Вторник, 3 апреля 2018, 12:58

Пограничники планируют развивать институт участковых инспекторов, которые будут обслуживать несколько населенных пунктов, прилегающих к границе.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью 112.ua.

"Это офицеры, которые обслуживают один или два населенных пункта, прилегающих к границе. В такого участкового четко определены границы ответственности, он постоянно работает с людьми на опережение нарушений. Как правило, границу нарушают местные жители с бытовой целью. Участковый работает для профилактики таких фактов", - сказал Цигикал.

Он отметил, что на сегодняшний день ГПСУ имеет весь комплекс правоохранительной деятельности, за исключением следствия.

"Ранее оперативно-розыскные подразделения были в составе пограничных отрядов, подчинялись начальнику органа охраны государственной границы - командиру отряда. Это создавало определенные коррупционные риски, поэтому мы вывели из штата отряда оперативно розыскной блок и сделали их отдельным подразделением, чтобы получать предупредительную информацию и сделать работу подразделений более эффективной", - сказал он.

Цигикал отметил, что проблемным вопросом остается внедрение института следственных ГПСУ.

"У нас в функционале - весь комплекс правоохранительной деятельности, за исключением следствия. К сожалению, мы не можем достучаться в Верховную Раду. Есть депутаты, которые нас поддерживают, но я не могу сдвинуться с места эту проблему. Я считаю, что это огромная проблема: имея подготовленный аппарат оперативного состава, имея достаточно сотрудников внутренней безопасности, имея управления разведки, управления контрразведки, имея управления по борьбе с терроризмом, мы не имеем следствия", - подчеркнул Цигикал.

Темы: границаМВД
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