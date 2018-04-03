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Прокуратура Польши подтвердила обвинение пророссийского политика в шпионаже для РФ

Вторник, 3 апреля 2018, 15:33

Варшавская прокуратура впервые подтвердила изданию Niezalezna, что задержанного в прошлом году прокремлевского политика и лидера партии "Смена" Матеуша Пискорского обвиняют в шпионаже в пользу России и Китая.

Как пишет Niezalezna, такая информация появлялась и ранее, но все это были спекуляции медиа.

Пискорского задержали в мае прошлого года. Известно, что с 2013 года до мая 2016 года он участвовал в "деятельности российской гражданской разведки, направленной против Польши". В рамках этой деятельности он должен был создать политическую партию и общества, финансируемые Российской Федерацией.

Эти организации были призваны выполнять "оперативные задачи, которые вызвали бы антиукраинские настроения в Польше и поляризовали украинско-польские отношения". Пискорского также обвиняют в участии в качестве наблюдателя в так называемом "референдуме" в Крыму в марте 2014 года.

Как отмечает издание, расследование против Пискорского завершено. Срок его предварительного заключения заканчивается 7 мая 2018 года. Расследование было продлено до 27 июня.

Европейская правда

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Темы: ПольшаРосcияшпионаж
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