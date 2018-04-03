Комитет Рады насобирал голоса на рекомендацию уволить Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.



Решение одобрить проект постановления №5642, внесенный в парламент еще 16 января 2017 года, на заседании во вторник поддержали 7 членов комитета.



Это произошло после заслушивания отчета Супрун и ее заместителей.



Председатель комитета Ольга Богомолец отмечает, что в проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".



На своей странице в Facebook Богомолец также публикует свой список претензий к работе руководства Минздрава.



В свою очередь первый заместитель председателя комитета народный депутат Оксана Корчинская, которая голосовала против этого решения, указывает, что заслушивание отчета Супрун на комитете, превратили в "выяснение отношений".



"Понимаете, это постановление зарегистрировали полтора года назад… 40 минут это были единичные вопросы по отчету, а фактически это были какие-то следственные пытки вопросами, не относящимися к отчету правительства. Выяснение отношений... После отчета правительства госпожа Супрун ушла и в этот момент было проголосовано постановление", - рассказала Корчинская.



По ее словам, за недоверие Супрун голосовала "реакционная часть комитета, которая стремится вернуться к старой системе здравоохранения".



Как известно, инициаторами постановления №5642 являются представители "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Александр Вилкул.

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и "Доступных лекарств" стало больше. Какие препараты добавили в список"