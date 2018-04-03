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Украина закроет въезд всем высланным из ЕС российским дипломатам

Вторник, 3 апреля 2018, 18:27

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, высланным из стран Европейского Союза.

Об этом во вторник заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет", - сказал Грицак на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками.

"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, на мой взгляд, акция", - добавил он.

Глава СБУ напомнил, что 60 разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23 - из Великобритании.

"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза", - сообщил Грицак.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения в связи с отравлением российского бывшего двойного агента Сергея Скрипаля из более чем 20 стран мира будут выдворены более 140 российских разведчиков-дипломатов.

В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС" отказываются высылать российских дипломатов.

Европейская правда

Темы: ЕСРосcиядипломатические отношения
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