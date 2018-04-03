СБУ задержало "депутата" оккупационной власти Евпатории

Служба безопасности задержала в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марта 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный участвовал в захвате административных зданий органов власти во время незаконной аннексии Крыма.

"По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городского совет", созданный оккупационными властями", – отмечают правоохранители.

СБУ опубликовало фотографию задержанного с заретушированным лицом. На сайте "Евпаторийского городского совета" есть фото похожего мужчины – Осьминина Сергея Анатольевича. До аннексии он был депутатом от "Партии регионов". Осьминин также является основателем и руководителем ООО "Машсервис", которое после аннексии зарегистрировалось в России.

ФОТО: СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

СБУ сообщает, что "депутат" прибыл на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – УП) ведутся неотложные следственные действия.

Позже прокуратура АРК сообщила, что задержанному объявили подозрение по этой статье.

"Своими действиями он способствует установлению оккупационного режима на временно оккупированной территории Украины, его органов власти, формированию аппарата государственной власти Российской Федерации и его легитимизации, чем совершает умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – отметили в прокуратуре.