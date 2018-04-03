СБУ задержало "депутата" оккупационной власти Евпатории

Служба безопасности задержала в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марта 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный участвовал в захвате административных зданий органов власти во время незаконной аннексии Крыма.

"По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городского совет", созданный оккупационными властями", – отмечают правоохранители.

СБУ опубликовало фотографию задержанного с заретушированным лицом. На сайте "Евпаторийского городского совета" есть фото похожего мужчины – Осьминина Сергея Анатольевича. До аннексии он был депутатом от "Партии регионов". Осьминин также является основателем и руководителем ООО "Машсервис", которое после аннексии зарегистрировалось в России.

ФОТО: СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

СБУ сообщает, что "депутат" прибыл на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – УП) ведутся неотложные следственные действия.