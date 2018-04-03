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Предприятие из "Укроборонпрома" наняло лоббистов США - "Схемы"

Вторник, 3 апреля 2018, 20:12

Государственное предприятие "Укринмаш", которое является частью структуры государственного концерна "Укроборонпром", наняло американскую лоббистскую компанию Yorktown Solutions для представительства интересов в США.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на документы, обнародованные американским Департаментом юстиции, передает "Радио Свобода".

Журналисты объясняют, что американские лоббисты обязаны раскрывать информацию о своих иностранных клиентах в рамках выполнения закона FARA (The Foreign Agents Registration Act).

"Согласно данным контракта, Yorktown Solutions в интересах украинской оборонной компании должна  "взаимодействовать с Конгрессом и комитетами, Сенатом и Домом вооруженных служб, органами власти, Департаментом обороны, торговли и Администрацией президента США, СМИ, организовывать интервью, публиковать статьи, поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США и Заказчиком", - говорится в сообщении.

Контракт подписали 21 марта, он продлится до конца года. "Укринмаш" будет платить 7500 долларов в месяц.

В самой компании заявили, что причины найма лоббистов и наличие ответственных за международное сотрудничество отделов в Министерстве обороны прокомментируют после письменного запроса.

"Укринмаш" - первый украинский экспортер, который получил лицензию на экспорт и импорт товаров военного и двойного назначения.

На сайте компании указано, что она имеет лицензию на экспорт и импорт различной военной техники, оружия и боеприпасов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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