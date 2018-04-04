Трамп хочет вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы американские войска "вышли" из Сирии.

Об этом пишет AFP.

"Наша главная миссия в отношении Сирии - избавиться от ИГИЛ. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решение очень быстро в координации с другими в этой области относительно того, что мы будем делать", - заявил Трамп на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии .

Президент добавил: "Я хочу выйти, я хочу вернуть свои войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации".

В то же время генерал Джо Вотель, который возглавляет Центральное командование, полагает, что США должны сыграть долгосрочную роль в Сирии для стабилизации районов, освобожденных от оккупации ИГИЛ.

Посланник США в коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк также подчеркивает, что борьба с джихадистами еще не закончена.

Чиновники утверждают, что 98 процентов территорий в Сирии и Ираке, которые когда-то были оккупированы ИГИЛ, освобождены, но группа еще осталась вдоль долины реки Евфрат в восточной Сирии, и военные опасаются, что боевики планируют долгосрочное противостояние.

Трамп заявил, что он будет консультироваться с союзниками и предложил Саудовской Аравии профинансировать присутствие американских войск.

"Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении. И я сказал, ну, вы знаете, вы хотите, чтобы мы остались, может быть, вам придется заплатить", - сказал он.

Очевидная готовность Трампа выйти из Сирии противоречит новой американской стратегии, объявленной госсекретарем Рексом Тиллерсоном до увольнения.

Тиллерсон утверждал, что силы США должны оставаться в Сирии, чтобы не допустить возвращения ИГИЛ и "Аль-Каиды" и не дать Ирану шанс "еще больше укрепить свои позиции в Сирии".

Алиреза Надер, эксперт по вопросам международной политики американского аналитического центра Rand Corporation, заявил, что решение выйти из Сирии станет "отличной новостью" для лидеров в Иране, в результате чего Исламская Республика сможет расширить свое влияние в Сирии.

"Это действительно противоречило бы стремлению президента Трампа противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Если США хотят противостоять Ирану в регионе, он должен остаться в Сирии", - сказал Надер.

Ранее The Wall Street Journal и The Hill писали, что президент США приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.

С 1 апреля исполняющим обязанности председателя Государственного департамента стал первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрит кандидатуру Помпео в апреле.

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