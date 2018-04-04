Facebook удалил более 270 страниц "фабрики троллей", которые действовали и в Украине

Соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц, которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

Об этом основатель Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети.

"Этот конкретный набор страниц и аккаунтов был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина", - заявил Цукерберг.

В этом случае некоторые из страниц, которые были удалены, принадлежат российским новостным организациям, которые контролировались IRA.

По крайней мере за одной такой страницей в Facebook следило около миллиона человек. Кроме того, еще около 500 тысяч пользователей следили за одной из таких учетных записей в Instagram.

Цукерберг объяснил, что Facebook с уважением относится к людям и правительствам, которые делятся политическими взглядами в соцсети, но не позволяет им создавать фейковые аккаунты для этого.

"Когда организация делает это неоднократно, мы удаляем все их страницы, в том числе те, которые могут и не быть фейковыми. Страницы и учетные записи, которые мы заблокировали сегодня, были удалены, так как они контролировались IRA, но не из-за контента, который они распространяли", - написал Цукерберг.

Основатель Facebook отметил, что в ближайшие несколько недель пользователи с помощью специального инструмента смогут проверить, следили ли они за четными записями, контролируемыми "фабрикой троллей".

Как сообщает российский мультимедийный холдинг РБК, 3 апреля, руководитель "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев рассказал, что группа его из​дания без всяких объяснений была заблокирована в Facebook. Это издание и другие источники журнала связывали с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также были заблокированы группы изданий "Журналистская правда", "Невские новости" и "Экономика сегодня".

"Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента", — заявил РБК Зубарев.

Как известно, имя Пригожина фигурирует в докладе специального советника ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Как известно, министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".