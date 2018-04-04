Путин: Вещество вроде "Новичка" могли производить в 20 странах

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Среда, 4 апреля 2018, 05:23

Президент России Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ, а вещество "Новичок" могло быть изготовлено ​​в 20 странах.

Об этом он рассказал журналистам в Анкаре, где он находится с визитом, пишет Радио Свобода.

Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля "будет поставлена ​​окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Россию.

По его словам, он "узнал об инциденте из средств массовой информации", а такое вещество, как "Новичок", могла быть произведена "примерно в 20 странах мира".

Напомним, в британском правительстве заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое в прошлом разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Заседание Организации по запрещению химического оружия 4 апреля в Гааге пройдет на запрос Москвы. В исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.

Темы: Путин Росcия Великобритания шпионаж
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