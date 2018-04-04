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С Андреевского спуска в Киеве убрали киоски

Среда, 4 апреля 2018, 10:35

В Киеве комунальщики убрали МАФы на верхней площадке Андреевского спуска.

Об этом сообщает народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Сегодня утром осуществлен демонтаж одной из последних "клоак/шанхаев" центра города на верхней площадке Андреевского спуска (Сквер с памятником Прони и Голохвастову) и напротив 25 школы", – пишет он в Facebook.

 
 

По словам Белоцерковца, собственникам украинского "hand made" было предложено перебраться на Аллею художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них.

"Hand made" предприниматели могли заключить соответствующие договора с коммунальным предприятием Подольской администрацией. К сожалению реального "Ukrainian hand made" было мало, в основном это был Китай", – сетует нардеп.

 

Глава КП "Киевблагоустройство" депутат Киевсовета от БПП Андрей Андреев отмечает, что работы велись на основании официального поручения, выданного 3 апреля Департаментом городского благоустройства.

"Напомню, поручению предшествовали инспекторские проверки, показали отсутствие у владельцев указанных временных сооружений разрешительных документов на их установку", – пишет Андреев.

По его словам, 2 месяца назад (1 февраля) столичные власти предложили предпринимателям перенести свои палатки и ларьки на отремонтированную рядом Аллею художников, но большинство владельцев ВС отказались переезжать.

Читайте также: "Торговцы Андреевского спуска – о переносе МАФов и сувенирном бизнесе"

Украинская правда
Темы: Киев
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