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МИД: граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома

Среда, 4 апреля 2018, 11:06

Министерство иностранных дел начало он-лайн оформление иностранцам электронных виз для въезда в Украину с деловой или туристической целью.

Об этом сообщает сайт МИД.

Отмечается, что е-Виза является абсолютно новым для Украины проектом, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере.

Для оформления электронной визы необходимо осуществить несколько шагов: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Среди преимущества электронной визы МИД называет дистанционное представление документов в любое удобное время и получение электронной визы без необходимости посещения консульского учреждения, возможность онлайн отслеживания состояния оформления электронной визы, централизованное оформление всех е-Виз в МИД Украины, постоянную информационную поддержку заявителей на evisa@mfa.gov.ua.

Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней. Ее стоимость составляет 65 долларов США. Срок действия – разовая до 30 дней.

Е-Визы вводятся для граждан следующих государств:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор- Тимора, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

В МИД верят, что введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сферы.

Украинская правда

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Темы: МИДвизы
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