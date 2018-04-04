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Аваков: В полиции – 30% "экс-беркутовцев". Предлагаете расстрелять?

Среда, 4 апреля 2018, 14:17

Количество старых спецназовцев в структуре нынешнего спецназа полиции на данный момент составляет чуть меньше 30%.

Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию LIGA.net.

"Объективные данные – конкретные цифры - говорят о том, что количество старых спецназовцев (2013 го года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%", – сказал министр.

"Это либо бывший "Беркут", либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?", – парировал вопрос журналиста Аваков.

"Люди все очень разные – и в составе спецподразделений честных ребят и патриотов больше, чем в очередной ряженой толпе крикливых "патриотов" на политических демонстрациях под Радой", – утверждает глава МВД.

По словам Авакова, "любая реформа в обществе – это труднейший путь".

"Быстро его не пройти. Это касается, главным образом, кадров. Как мы убедились, завезти в достаточном количестве марсиан или иностранцев, чтобы враз решить наши проблемы, не удается. И вот мы работаем с нашим обществом: берем людей, готовим, обучаем и даем им шанс справляться, развиваться, адекватно реагируя на ошибки", – говорит глава МВД.

По словам Авакова, текущая кадровая философия изменений в полиции – баланс молодых развивающихся полицейских и полицейских опытных, обладающих реальным багажом расследований и пресечения преступлений.

"Результат работы полиции – гораздо важнее, чем то, как это выглядит в глазах критиканов. Поэтому нам неприятны безосновательные наскоки на нашу меняющуюся структуру – но мы готовим полицейских, а не кисейных барышень, потерпим. Делаем то, что должны", – утверждает глава МВД.

По его словам, реформа полиции закончится, когда закончится реформа общества.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияМВДАваков
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