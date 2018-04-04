Киев завершает отопительный сезон

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Среда, 4 апреля 2018, 14:28

В Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, которое планируется 6 апреля.

Соответствующее распоряжение КГГА подписано в среду, передает портал столичной власти.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отмечает, что согласно прогнозу погоды, поступившем от Украинского гидрометцентра с 4-го апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов.

"Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ОАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - заявил Пантелеев.

Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам.

Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.

Как известно, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

Украинская правда
Темы: Киев отопление
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