Киев завершает отопительный сезон

В Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, которое планируется 6 апреля.



Соответствующее распоряжение КГГА подписано в среду, передает портал столичной власти.



Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отмечает, что согласно прогнозу погоды, поступившем от Украинского гидрометцентра с 4-го апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов.



"Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ОАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - заявил Пантелеев.



Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам.



Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.



Как известно, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.