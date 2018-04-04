Синоптики обещают ночное потепление

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Среда, 4 апреля 2018, 18:00

В четверг, 5 апреля, в Украине тепло и преимущественно без осадков, ночная температура повысится.

Об этом сообщает в Facebook Гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в Украине 2-7° тепла, днем 13-18°, на побережье морей около 10°; в западных и Житомирской областях ночью 5-10° тепла, днем 16-21°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Относительно регионов, в ближайшие сутки во Львове температура ночью 8-10°, днем 18-20° тепла, в Одессе ночью 5-7°, днем 11-13° тепла, в Днепре ночная температура 2-4°, днем 15-17° тепла, в Харькове ночью 2-4 °, днем 14-16° тепла. Во всех этих городах без осадков.

5 апреля в Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 3-8°, днем 14-19° тепла.

В Киеве также без осадков, ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

 

Украинская правда
Темы: погода
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