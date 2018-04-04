Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Балуха "судили" в наручниках по видеосвязи - адвокат заявил о нарушениях

Среда, 4 апреля 2018, 19:28

В "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха о продлении ему меры пресечения.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Самого Балуха не доставили в здание суда, так как сейчас он находится в ИВС с. Раздольное. Он принимал участие в заседании суда по видеосвязи.

"Во время судебного заседания Балух был в наручниках, что является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. После того, как адвокат сделал соответствующее заявление, наручники с украинца были сняты", - отмечают правозащитники.

Балух и его защита заявили суду о нарушении права на защиту активиста, потому что участие в заседании суда по видеосвязи лишает его возможности конфиденциально общаться с адвокатом, что является частью права на защиту.

В связи с этим заседание продолжат завтра, 5 апреля 2018 года.

Адвокат после заседания уехал в Раздольное, чтобы пообщаться с подзащитным.

16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могутполучить информациюо его состоянии здоровья.

Украинская правда
Темы: Крыманнексияполитзаключенныесуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: