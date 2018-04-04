Балуха "судили" в наручниках по видеосвязи - адвокат заявил о нарушениях

В "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха о продлении ему меры пресечения.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Самого Балуха не доставили в здание суда, так как сейчас он находится в ИВС с. Раздольное. Он принимал участие в заседании суда по видеосвязи.

"Во время судебного заседания Балух был в наручниках, что является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. После того, как адвокат сделал соответствующее заявление, наручники с украинца были сняты", - отмечают правозащитники.

Балух и его защита заявили суду о нарушении права на защиту активиста, потому что участие в заседании суда по видеосвязи лишает его возможности конфиденциально общаться с адвокатом, что является частью права на защиту.

В связи с этим заседание продолжат завтра, 5 апреля 2018 года.

Адвокат после заседания уехал в Раздольное, чтобы пообщаться с подзащитным.

16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могутполучить информациюо его состоянии здоровья.